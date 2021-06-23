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среда, 23 июня 2021 09:42

Какие игроки сборной разочаровали Шевченко на Евро

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Какие игроки сборной разочаровали Шевченко на Евро
Виталий Микоелнко является основным левым заисником сборной Украины. Фото: УАФ

Лидеры сборной Украины разочаровали Андрея Шевченко на Евро.

Наставнику национальной команды не хватает кадрового ресурса на турнире, сообщил журналист Игорь Цыганик.

"После матча с Северной Македонией был серьезный разговор у тренерского штаба с футболистами. Жесткий разговор. Шевченко пытался достучаться до футболистов.

Наши лидеры Руслан Малиновский и Александр Зинченко не играют в то, что ожидали. Устали? Не едьте. Если вы устали, то лучше не приезжайте. Скажите, что устали. Есть претензии. Виктор Цыганков тренировался пять раз за весь сбор. Может, 10 раз. В какой форме он может быть?

Тренерский штаб имеет огромные претензии к Малиновскому. Андрей Ярмоленко дает максимум, который может дать. Он год не играл в футбол. Не подумайте, я не хочу хвалить, потому что и он сыграл не лучшую свою игру. Цыганков против Северной Македонии и Австрии вышел неуверенно. Заметно, что человек не в форме. Цыганков разочаровал.

Виталий Миколенко сыграл неуверенную первую игру, возили его там - и он третью игру не может найти себя. Возможно, уровень другой, и ему надо привыкать. Он растерялся. Такое впечатление, что наши футболисты не готовы к этому уровню ", - заявил журналист в программе "Цыганик Live".

Сборная Украины заняла в своей группе третье место. Команда Андрея Шевченко победила Северную Македонию и проиграла Нидерландам и Австрии.

Теперь судьба национальной команды зависит от других сборных. Команда Шевченко может выйти в 1/8 Евро, как одна из четырех лучших команд, которая заняла третье место в своей группе.

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Дата
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