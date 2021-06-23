Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

После группового раунда Евро-2020/21 сборная Украины заработала более €10 млн

За выход в группу каждая федерация пополнит свой кошелек на € 9,25, пишет Sport.ua.

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Также за победы в квартетах предусмотрены бонусы. Соответственно, Украина за победу над Северной Македонией получит € 1,5 млн. Еще €2 млн "сине-желтые" могут получить за выход в 1/8 финала, на что шансы еще остаются.

Проход в четвертьфинал обогатит сборной на €3,25 млн, участие в полуфинале - на €5 млн. Триумфатор Евро получит €10 млн, команда, которая заберет серебряные медали - €7 млн

Сборная Украины заняла в своей группе третье место. Команда Андрея Шевченко победила Северную Македонию и проиграла Нидерландам и Австрии. Теперь судьба национальной команды зависит от других сборных. Команда Шевченко может выйти в 1/8 Евро, как одна из четырех лучших команд, которая заняла третье место в своей группе.