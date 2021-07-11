Почему Лобановский был бы доволен Евро-2020/21

Валерий Лобановский до последних дней тренировал "Динамо". Фото: УНИАН

Победителем Евро-2020/21 стала сборная Италии.

Главные тенденции турнира - коллективная игра, отсутствие ярко выраженных звезд и рациональный футбол.

Победить на Евро "маленькой сборной" - было не реальной. Ведущие сборные имели преимущество из-за увеличения заявки. Это помогло в плане ротации, выбора состава, распределения сил на весь турнир. После тяжелого коронавирусного сезона важное место заняла физическая подготовка. Она позволяла держать скорости на поле и использовать прессинг. Выиграли от этого сборные, которые моли иметь полноценно 20 и больше футболистов. При разрешенных пяти заменах, это давало возможность менять всю атакующую линию или звено защиты.

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Сильные индивидуалисты и яркие игроки не помогли своим командам на турнире. Криштиану Роналду забил пять мячей, но его Португалия ели вышла из третьего места в группе и проиграла в 1/8 бельгийцами. Звезды сборной Англии Рахим Стерлинг, Харри Кейн - устроеные в командную игру Англии и много работают на оборону. В Италии, Испании вообще нет лидеров. Федерико Кьеза старался, но этого было очень мало.

Звезды футбола должны были стать частью командной игры, а не радовать зрителей своим мастерством. Такой футбол близок к идеям Валерия Лобановского, который считал, что должна быть команда звезда, а не команда звезд. Даже Франция имея Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна, Поля Погба играла вовсе не ярко и прагматично. Рациональный футбол, умение защищать свои ворота, физическая форма - стали главными идеями прошлого Евро. Таким принципы были всегда близки для Лобановского.

Дания смогла дойти до полуфинала только благодаря благоприятному жребию

На первое место вышла защита и командая игра. Финалисты Англия и Италия к решающему матчу пропустили один и два мяча соответственно. Саутгейт имея качественный подбор игроков строил рациональную игру, исходя из слабых сил соперника. Доминировать, атаковать - было рискованно для каждой команды. Ярко пыталась играть Бельгия и Германия, но они смогли дойти только до четвертьфинала.

Дания смогла дойти до полуфинала только благодаря благоприятному жребию. Датчане проиграли обоим топ-сборным - Бельгия и Англии. За игрой проиграли финнам. Уэльс, Чехия - среднестатистические сборные, в которых можно и нужно выигрывать. Поэтому не нужно воспринимать результат Дании, большое достижение. Венгрия могла стать таким же открытием, но не повезло с соперниками в группе. Команда Марко Росси не проиграла Германии, Франции до 86-й минуты играла на равных с Португалией.

Сборная Украины заняла третье место в группе. Команда Андрея Шевченко победила только Северную Македонию. В матчах против Нидерландов и Австрии потерпели поражение. В 1/8 победили Швецию благодаря голу Артема Довбика в добавленное время к завертел. В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии.