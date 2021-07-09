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пятница, 09 июля 2021 13:18

Назвали лучшего игрока сборной Украины на Евро

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Назвали лучшего игрока сборной Украины на Евро
Андрей Ярмоленко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Игрок "Вест Хэма" 31-летний Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком сборной Украины на Евро-2020/21.

Аналитический портал InStat определил лучших игроков сборной Украины на Евро, сообщает "Команда №1".

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При составлении рейтинга учитывались футболисты, которые провели на поле не менее трех матчей.

Ярмоленко набрал 310 баллов, второе место у Виталия Миколенко - 305, третье у Руслана Малиновского - 302.

На счету Ярмоленко два гола и две голевые передачи на турнире: гол в матче Нидерландами, гол и голевая передача в матче с Северной Македонией и голевая передача в матче со Швецией.

Евро-2020/21 проходит с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины дошла до 1/4 финала, где проиграла Англии.

В финале турнира сыграют Англия и Италия.

Ярмоленко с 2018-го выступает за "Вест Хэм". Перед этим защищал цвета "Боруссии" и "Динамо".

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