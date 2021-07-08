Кто из игроков сборной Украины разочаровал на Евро

Виктор Цыганков пропустил всю подготовку к Евро. Фото: УАФ

Сборная Украины дошла до 1/4 Евро-2020/21.

Gazeta.uaопределила игроков национальной команды, которые не могут записать себе в активе турнир.

Руслан Малиновский. Украинец стал лучшим ассистентом Серии А в составе "Аталанты". От Малиновского ждали похожей игры за сборную. Его значение для национальной команды остается высоким. Руслан не смог показать себя отдав все силы на клубном уровне. Физическое и эмоциональное опустошение и грыжа живота превратила выступление Малиновского на провальное.

Виктор Цыганков. Лидер "Динамо" пропустил всю подготовку к Евро. Понятно, что физическая и игровая форма не позволяли ему проявления себя на турнире. Цыганков ни разу не выходил в старте и стал игроком ротации. Хотя потребность в фланговых игроках была велика. Понятно, что после таких выступлений о переходе в большой клуб за хорошие деньги можно забыть.

Малиновскому не хватило сил на Евро

Марлос. Натурализованный бразилец давал сборной класс. Благодаря мастерству он мог решить эпизод - забить сам, отдать пас. Украине был очень нужен такой игрок в матчах против Австрии, Швеции, Северной Македонии, когда нужно было позиционно атаковать. Первый матч против Нидерландов показал, что игрок "Шахтера" не готов физически и начал терять силу возраста.

Александр Зинченко. Один из лидеров, вице-капитан должен был вести команду за собой в сложные моменты. Но игрок "МС" запомнился слабой игрой на групповой стадии и бурными эмоциями после забитого гола в ворота Швеции, когда передавал привел критикам. Этого очень мало для лидера команды. Тяжелый сезон, участие в финале ЛЧ не оставили в Зинченко сил и эмоций на Евро.

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Николай Матвиенко. Сборная Украины пропускала в каждом матче на Евро. Всего на турнире имеет 10 пропущенных мячей. Требовать от 18-летнего Ильи Забарного то очень рано. А вот Матвиенко уже 25. Его постоянно "продают" в различные европейские клубы. Матч против Англии стал полным фиаско для уроженца Сак.

Сборная Украины на Евро-2020/21 дошла до полуфинала, где проиграла Англии. На стадии 1/8 финала в овертайме победила Швецию. В группе победила Северную Македонию, но проиграла Нидерландам и Австрии.