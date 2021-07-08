Кто из игроков сборной Украины разочаровал на Евро

 
Ексклюзивы
1/5
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
1 Просмотров: 504
В Украине будут контролировать водителей. Как будут бороться с нарушителями
В Украине будут контролировать водителей. Как будут бороться с нарушителями
Просмотров: 414
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 288
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1017
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1215
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 648
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1008
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 603
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 198
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 2952
Фото
Все фото
17
3
10
11
9
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Видео
Все видео
Стал известен обладатель Кубка Стэнли
Стал известен обладатель Кубка Стэнли
"Динамо" спаслось в матче с "Люцерном"
"Динамо" спаслось в матче с "Люцерном"
Женщина-стюард не пустила к команде звезду сборной Италии
Женщина-стюард не пустила к команде звезду сборной Италии
Почему Англия стала финалистом Евро
Почему Англия стала финалистом Евро
Как Дания победила Англию
Как Дания победила Англию
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 540
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2502
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 270
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1152
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 117
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
четверг, 08 июля 2021 21:00

Кто из игроков сборной Украины разочаровал на Евро

  Комментировать
Кто из игроков сборной Украины разочаровал на Евро
Виктор Цыганков пропустил всю подготовку к Евро. Фото: УАФ

Сборная Украины дошла до 1/4 Евро-2020/21.

Gazeta.uaопределила игроков национальной команды, которые не могут записать себе в активе турнир.

Руслан Малиновский. Украинец стал лучшим ассистентом Серии А в составе "Аталанты". От Малиновского ждали похожей игры за сборную. Его значение для национальной команды остается высоким. Руслан не смог показать себя отдав все силы на клубном уровне. Физическое и эмоциональное опустошение и грыжа живота превратила выступление Малиновского на провальное.

Виктор Цыганков. Лидер "Динамо" пропустил всю подготовку к Евро. Понятно, что физическая и игровая форма не позволяли ему проявления себя на турнире. Цыганков ни разу не выходил в старте и стал игроком ротации. Хотя потребность в фланговых игроках была велика. Понятно, что после таких выступлений о переходе в большой клуб за хорошие деньги можно забыть.

Малиновскому не хватило сил на Евро

Марлос. Натурализованный бразилец давал сборной класс. Благодаря мастерству он мог решить эпизод - забить сам, отдать пас. Украине был очень нужен такой игрок в матчах против Австрии, Швеции, Северной Македонии, когда нужно было позиционно атаковать. Первый матч против Нидерландов показал, что игрок "Шахтера" не готов физически и начал терять силу возраста.

Александр Зинченко. Один из лидеров, вице-капитан должен был вести команду за собой в сложные моменты. Но игрок "МС" запомнился слабой игрой на групповой стадии и бурными эмоциями после забитого гола в ворота Швеции, когда передавал привел критикам. Этого очень мало для лидера команды. Тяжелый сезон, участие в финале ЛЧ не оставили в Зинченко сил и эмоций на Евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины

Николай Матвиенко. Сборная Украины пропускала в каждом матче на Евро. Всего на турнире имеет 10 пропущенных мячей. Требовать от 18-летнего Ильи Забарного то очень рано. А вот Матвиенко уже 25. Его постоянно "продают" в различные европейские клубы. Матч против Англии стал полным фиаско для уроженца Сак.

Сборная Украины на Евро-2020/21 дошла до полуфинала, где проиграла Англии.

На стадии 1/8 финала в овертайме победила Швецию. В группе победила Северную Македонию, но проиграла Нидерландам и Австрии.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто из игроков сборной Украины разочаровал на Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9559
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 6948
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4707
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 4059
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 3582
Спорт
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
17
 Просмотров: 1764
В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду
В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду Просмотров: 99
Свитолина показала татуировку на пляже в Монте-Карло
Свитолина показала татуировку на пляже в Монте-Карло Просмотров: 387
После провала на Евро сборная России осталась без тренера
После провала на Евро сборная России осталась без тренера Просмотров: 270
Луческу избавился от ненужного форварда
Луческу избавился от ненужного форварда Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды
2
"Всплыл из вонючего болота прошлого" - министра времен Януковича проталкивают в руководители Мыстецкого арсенала
1
Скандальной Неле Штепе избрали новую меру пресечения. Решение суда удивляет
Голосов: 347
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть