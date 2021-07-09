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пятница, 09 июля 2021 21:00

Кто из игроков сборной Украины смог проявить себя на Евро

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Кто из игроков сборной Украины смог проявить себя на Евро
Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины смогла дойти до 1/4 финала Евро-2020/21.

Gazeta.ua определила игроков, которым удался турнир.

Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" не играл с февраля месяца в своем клубе. Были сомнения, сможет ли он набрать игровую и физическую форму. Ярмоленко показал с первых матчей себя лидером. Брал ответственность и инициативу на себя. Смог забить два гола. Выступление на Евро может помочь ему остаться еще на год в АПЛ или получить хороший контакт с другим клубом.

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Георгий Бущан. Голкипер "Динамо" неоднократно спасал свою команду в течение турнире. Правда без ошибок не обошлось - особенно в матче против Нидерландов, когда сначала ошибся, а потом не выручил. Но в целом Бущан может занести себе турнир в актив. Получил огромный опыт и смог себя проявить.

Роман Яремчук. Нападающий "Гента" в шаге к смене клуба. Поэтому Евро для него возможность еще раз заявить о себе на очках в европейских скаутов. Роман дважды забивал и много работать на команду. С возрастом прибавляется класс. На Евро Роман стал одним из лидеров национальной команды.

Выступление на Евро может помочь Ярмолеку остаться в "Вест Хэм", или перейти в хороший клуб

Артем Довбик. Форвард "Днепра-1" поехал на Евро только из-за травмы Жуниора Мораеса. Сыграл в одном матче, но стал настоящим героем сборной. Артем смог забить гол, который вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро. Теперь интерес и цена на игрока существенно вырастут.

Николай Шапаренко. Турнир не удался для лидеров середины поля Александра Зинченко и Руслана Малиновского, а вот Шапаренко смог себя проявить. Его выход на замену в матче с Нидерландами усилил игру, после чего он стабильно играл. Шапаренко приносил много пользы в начале атаку, работе под прессингом.

Илья Забарный. 18-летний защитник был далеко не идеален. Его ошибки привели к пропущенным мячам в матче с Австрии и Швеции. Но учитывая его возраст и груп других центральных защитников - Илья выглядел наиболее надежно. Защитник "Динамо" получил огромный опыт, который поможет в его дальнейшей карьере.

Сборная Украины на Евро-2020/21 дошла до полуфинала, где проиграла Англии.

На стадии 1/8 финала в овертайме победила Швецию. В группе победила Северную Македонию, но проиграла Нидерландам и Австрии.

11 июля в финале Евро между собой сыграют Англия и Италия. Начало игры в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
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