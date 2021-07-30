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суббота, 31 июля 2021 06:11

УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21

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УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21
Мехди Тареми провел в "Порту" один сезон. Фото: Gettyimages.com

Гол нападающего "Порту" 29-летнего Мехди Тареми стал лучшим в прошлом сезоне.

УЕФА завершил голосования за звание автора самого красивого гола, забитого в турнирах под эгидой организации в сезоне 2020/21, сообщает сайт УЕФА.

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Иранец оформил свой гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". Тареми появился на поле во втором тайме, а на 90 + 4-й минуте эффектно забил лондонцам удар через себя в падении. Этот забитый мяч, однако, не спас "драконов" от вылета.

Мехди Тареми выступает за "Порту" с 2010 года. Перед этим защищал цвета "Рио-Аве". В составе сборной Ирана провел 46 матчей.

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Дата
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