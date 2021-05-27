УЕФА хочет отменить правило, действующее в футболе более 50 лет

Правило выездного гола существует более 55 лет. Фото: Reuters

УЕФА изучает возможность отмены правила выездного гола для европейских турниров.

Этот вопрос будет рассматриваться 28 мая на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту перед финалом Лиги чемпионов, сообщает The Times.

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Если это предложение получит достаточную поддержку, то УЕФА начнет процесс изменения этого правила.

По статистике, фактор чужого поля не имеет теперь такого большого значения, как раньше.

Правило выездного гола действует с 1965 года. Оно используется в Лиге чемпионов и Лиге Европы и означает, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде. 29 мая в Португалии в финале Лиги чемпионов между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Челси".