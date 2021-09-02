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четверг, 02 сентября 2021 17:10

Удержались на пятой позиции - как Украина провела день на Параолимпиаде

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Удержались на пятой позиции - как Украина провела день на Параолимпиаде
Максим Крипак выиграл четыре "золота" на Паралимпиаде. Фото: https: Gettyimages.com

2 сентября на Параолимпиаде в Токио сборная Украины получила восемь наград.

Украинцы записали в свой актив три золотых, три серебряных и две бронзовых награды. У украинцев в целом 84 медали и пятое место в командном зачете.

Украина начала день с золотых медалей Марии Помазан и Владислава Загребельного, одержанных в толкании ядра и прыжках в длину.

Алексей Денисюк выиграл "бронзу" в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Пловчиха Елизавета Мерешко - "серебро" на дистанции 400 м вольным стилем.

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Третью золотую медаль за день Украина принес пловец Максим Крипак, который выиграл заплыв брассом на 100 м.

После этого серебряную медаль на дистанции 50 м на спине выиграл Антон Коль.

Денис Остапченко выиграл "бронзу" Параолимпиады на дистанции 50 м вольным стилем.

"Серебро" также завоевала Оксана Ботурчук в беге на 100 м.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Всего спортсмены из 168 стран разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 в Токио возглавляет Китай - 77 золотых, 46 серебряных и 44 бронзовых медалей.

На втором месте Великобритания: 34 золотых, 27 серебряных и 35 бронзовых медалей. Третью позицию занимают россияне: 32 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых медалей. Украина на пятом месте в командном зачете.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
02
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