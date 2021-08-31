Украинец с мировым рекордом выиграл "золото" Параолимпиады в толкании ядра

Максим Коваль принес 15-е "золото" Украине. Фото: Virtus Sport

Украинский спортсмен 24-летний Максим Коваль одержал "золото" на Параолимпиаде в толкании ядра.

Коваль завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд с результатом 17,34 м.

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Вторым стал другой украинец Александр Яровой. Его результат - 17,30 м.

Сначала победителем объявили представителя Малайзии Мухаммада Зияда Золкефли, набравшего рекордные 17,94 м. Но его результат аннулировали из-за дисквалификации.

Сборная Украины за семь дней Олимпиады уже получила 65 медалей - 15 золотых, 31 серебряную и 19 бронзових. В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся из 24 августа по 5 сентября. В Играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.