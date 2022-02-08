У сборной Украины еще одна потеря на Олимпиаде. У Семеренко проблемы со здоровьем

Украинская биатлонистка 36-летняя Валентина Семеренко досрочно завершила участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине и вернется в Украину.
Семеренко успела выступить в обеих стартовых гонках по биатлону.
В смешанной эстафете, где Украина заняла 13-е место, спортсменка была стартеркой команды и заработала три круга штрафа. Также Валентина вышла на индивидуальную гонку, но сошла с трассы на третьем круге.
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Как объяснил главный тренер женской сборной Урош Велепец, Семеренко не смогла завершить гонку из-за проблем с дыханием и спазм, вызванных "аллергией на холод".
"Не хватило воздуха. У нее есть незначительная аллергия на холод. Захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца. Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи", - рассказал Велепец. "Суспільне Спорт".
Для Валентины Семеренко Олимпиада в Пекине стала пяткой в карьере, а индивидуальная гонка, с которой снялась украинка, - 16-й на Олимпийских играх.
Валентина является олимпийской чемпионкой 2014 года в составе женской эстафеты Украины. Ее лучший личный результат на Олимпиадах - пятое место в гонке преследования в Сочи-2014.
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