Первое разочарование. Сборная Украины по биатлону провалила смешанную эстафету на Олимпиаде

Валентина Семеренко провалила старт эстафеты. Фото: Gettyimages.com/

Сборная Украины по биатлону не смогла получить медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Украинцы финишировали на 13 месте.

Начала гонку Валентина Семеренко. Она пошла на штрафной круг после первой стрельбы и еще на второй круг – после второй. Семеренко передала эстафету на 20-м, последнем месте, Юлии Джиме. Которая отстрелялась без использования запасных патронов лежа, стоя ей понадобилось два дополнительных патрона. Завершила Джима гонку на 14 месте.

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Эстафета перешла к мужчинам. Артем Прима использовал три запасных патрона на лежа и добавил еще один в стрельбе стоя. Завершил передачу эстафеты на 12 месте.

Дмитрий Пидручный завершал гонку. На стрельбе Дмитрий отправил команду на один штрафной круг.

На последнем рубеже украинец отработал с нулем. Таким образом, Подручный финишировал 13-м.

Сборная Украины потеряла одну из своих надежд на медали в Пекине. Провальный старт Семеренко лишил шансов украинцев вмешаться в борьбу за награды. Было много спешки из-за желания исправить ситуацию, который не шол на пользу команде.

За олимпийские медали мировые лидеры сражались до последнего. Почти три сборных вышли одновременно из биатлонного стадиона. Первой была команда Норвегия, вторая – Франция, а на третьей позиции – ОКР.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. В общей сложности около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Всего за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили восемь наград: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.