"У Шахтера" есть все шансы пройти "Интер" - Палкин

Сергей Палкин надеется, что "Шахтер" выйдет в финал ЛЕ. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин верит, что его команда сможет пройти "Интер" в полуфинале Лиги Европы.

Несмотря на то, что представитель Серии А является фаворитом пары и имеет сильных игроков у "Шахтера" будут свои шансы.

Полуфинал с "Интером"? Эксперты говорят, что фаворитом этой пары является "Интер". Возьмите их команду во главе с Лукаку, а на замене Санчес и Эриксен ... Я хочу сказать, что это ТОП-команда. Накануне этой игры наша команда что-то поменяет в тактических моментах. Если мы сохраним целостность игры и фокус, то у нас есть все шансы пройти "Интер", - сказал Палкин в комментарии телеканалу "Футбол "

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Матч "Интер" - "Шахтер" состоится 17 августа. Начало - в 22 00.