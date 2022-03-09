У "патриота" Тимощука отберут все титулы и тренерскую лицензию - заявление УАФ

Анатолий Тимощук. Фото: ФК "Зенит"

Комитет по этике и честной игре УАФ сделал заявление о ситуации с бывшим игроком сборной страны Анатолием Тимощуком.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Комитет по этике и честной игре обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ со следующими предложениями:

- лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения экс-футболиста всех государственных наград и почетных званий;

- лишить экс-игрока всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Алиев и Левченко раскритиковали украинских футболистов в России. Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству сыгранных матчей. 114 раза он одевал сине-желтую футболку. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины Тимощук никак не отреагировал на войну в Украине.