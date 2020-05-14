"У меня с Лужным и Шацких вообще не было контакта": Шапаренко пожаловался на работу с молодыми игроками в "Динамо"

Николай Шапаренко не может похвастаться стабильными выступлениями за первую команду "Динамо". Инстаграм Николая Шапаренко

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко пожаловался на отсутствие работы с молодыми игроками в команде.

Помощники Александра Хацкевича совсем не обращали на него внимание.

"Очень много хочется сказать, но не буду этого говорить. Так тренеры просто видят.

У меня с Олег Лужным и Максим Шацких вообще не было контакта. С ними вообще не говорил. С Хацкевич говорил. Он мне говорил, что нужно улучшить. Может, Лужный и Шацких на меня разозлились, не знаю почему, что они меня то отправляли, то возвращали.

Это очень трудно. Очень сильно бьет по морали. Я интервью вообще не давал, максимум клуба, и то раз в 3-й или 4-й. Многие близкие люди знают всю эту ситуацию. Я бы просто не хотел выносить ее в интернет", - сказал Николай Шапаренко в комментарии ютуб-программе "Трындец".

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Николай Шапаренко выступает за киевское "Динамо" с 2015 года. В первую команду перешел осенью 2017 За три года так и не смог получить стабильного места в "Динамо"