У меня нет шансов поеїхать на Олимпиаду – чемпионка мира из России

Мария Ласицкене выиграла мировое первенство в октябре прошлого года. Она опередила украинку Ярославу Магучих

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене из России оценила свои шансы выступить на зимних турнирах и Олимпиаде-2020. Россиянка не уверена, что летом сможет принять участие в Играх в Токио, но собирается бороться за это право до конца в суде.

"Думаю, шансов выступить зимой на международной арене и на Олимпиаде очень мало. Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало, – цитирует 27-летнюю Ласицкене "Сегодня".

Рассматриваю вариант подачи в суд на федерацию легкой атлетики. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей. На тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко, и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям – моральным, имиджевым и материальным. По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск".

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В ноябре из-за дела прыгуна в высоту Даниила Лысенко, который подделал документы о прохождении допинг-тестов, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об отстранении главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, позже функционер сам подал в отставку. 22 ноября Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации, World Athletics, рекомендовал на время прекратить допуск российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и пересмотреть процедуру присвоения нейтрального статуса.