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четверг, 01 марта 2018 17:29

У Ломаченко рассказали, сколько пройдет боев в 2018 году

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У Ломаченко рассказали, сколько пройдет боев в 2018 году
Следующий соперник Ломаченко станет известен через неделю. Фото: lomachenko.com

Имя следующего соперника чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) станет известно через неделю.

Об этом заявил менеджер боксера Эгис Климас, сообщает BoxingScene.

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"Все, что случается в этой жизни, имеет определенные причины. Если бою с Линаресом пока не суждено состояться, должен ли я быть разочарован? Встреча с Линаресом будет потом, сейчас мы занимаемся переговорами с Реем Бельтраном. Если мы достанем Бельтрана, то Линарес появится вновь?

Я уверен, что мы найдем решение в этой ситуации. Мне сообщили из Top Rank, что дата следующего боя Ломаченко – 12 мая. К этому и будем готовиться.

На следующей неделе Василий намерен вернуться в США и начать тренировочный лагерь. Примерно через неделю мы узнаем имя следующего соперника Ломаченко. Посмотрим.

Будет ли Василий проводить три поединка в 2018 году? Да, конечно. Это и есть наш план", – сказал Климас.

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Василий Ломаченко в 2017-м поочередно разобрался с Джейсоном Сосой и Мигелем Марриагой. В декабре Василий одержал крупнейшую победу на профи-ринге, досрочно остановив небитого двукратного чемпиона мира Гильермо Ригондо.

Многие авторитетные издания признали Ломаченко лучшим боксером года. ESPN объявил украинца лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

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Дата
01
марта

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