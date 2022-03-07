У Ломаченко хотят отобрать чемпионский поединок

Василий Ломаченко потери 3 чемпионские пояса. Фото: REUTERS

Бой между Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе по боксу Джорджем Камбосом на грани срыва.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что уже почти улажены все вопросы в переговорах о поединке Камбососа и обладателя титула WBC Дэвина Хейни.

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"Предыдущая дата боя – 4 июня. Пытаемся закрыть сделку в ближайшее время. Переговорами занимается стриминг DAZN. Они озвучили предложение нам и промоутеру Камбососа Лу Дибелле. Надеемся, мы вскоре все согласуем и официально объявим о поединке", – сказал Хирн в комментарии Fino Boxing.

По сообщению СМИ, Камбасос обязали защищать свои пояса в поединке против Ломаченко, но сейчас украинец защищает родной Белгород-Днестровский от российских оккупантов. В последнем бою Ломаченко победил гонца Ричарда Комми единогласным решением судей.