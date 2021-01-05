Турецкий клуб может перехватить потенциального новичка "Динамо"

Лиэль Абад может стать первым зимним новичком "Динамо". Фото: one.co.il

Турецкий "Трабзонспор" может перехватить потенциального новичка киевского "Динамо" Лиэл Абада.

"Трабзонсору" предложили рассмотреть подписание полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква. Информация о футболисте поступила в турецкий клуб от одного из скаутов команды.сообщает sport5.co.il.

"Динамо" проявляет интерес к хавбеку, однако израильский клуб не устраивают условия контракта, которые предлагают киевляне. Ранее президент "Маккаби" Петах-Тиква заявил, что игрок не прибудет на переговоры с "Динамо", если условия контракта не изменят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассистент Луческу разорвал контракт с "Динамо"

По сообщению СМИ Лиэл Абад может перебраться в "Динамо" за 5 млн евро.