Турецкий гранд хочет подписать украинского форварда

Артём Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Турецкий "Бешикташ" проявляет интерес к форварду "Днепра-1" 23-летнего Артёма Довбика.

Скауты турецкого клуба планируют приехать в Украину для лучшего изучения игрока, сообщает "Великий футбол".

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Довбик уже имеет опыт выступлений в клубах за пределами Украины - аренда в молдавской "Заре" и трансфер в датский "Мидтьюлланд" с последующей арендой в "Сендерйюск".

Контракт игрока с клубом действует до конца 2023-го. Transfermarkt оценил его в €400 тыс.

В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 1 ассист в 20 матчах за "Днепр-1". "Бешикташ" лидирует в чемпионате Турции. Опережая "Галатасарай" на 2 очка. В составе "Бешикташа" выступает бывший лидер обороны "Динамо" Домагой Вида.