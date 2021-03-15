Турецкий гранд хочет подписать украинского форварда

Турецкий "Бешикташ" проявляет интерес к форварду "Днепра-1" 23-летнего Артёма Довбика.
Скауты турецкого клуба планируют приехать в Украину для лучшего изучения игрока, сообщает "Великий футбол".
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Довбик уже имеет опыт выступлений в клубах за пределами Украины - аренда в молдавской "Заре" и трансфер в датский "Мидтьюлланд" с последующей арендой в "Сендерйюск".
Контракт игрока с клубом действует до конца 2023-го. Transfermarkt оценил его в €400 тыс.
В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 1 ассист в 20 матчах за "Днепр-1".
"Бешикташ" лидирует в чемпионате Турции. Опережая "Галатасарай" на 2 очка. В составе "Бешикташа" выступает бывший лидер обороны "Динамо" Домагой Вида.
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