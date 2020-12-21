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вторник, 22 декабря 2020 06:11

Бывший динамовец Вида забил в Турции феноменальный гол

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Бывший динамовец Вида забил в Турции феноменальный гол
Домагой Вида защищал цвета "Динамо" в течение 5 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 13-м туре турецкой Суперлиги "Бешикташ" разгромил "Эрзурум" - 4:0.

Первый тайм завершился без голов. Во второй половине хозяева начали погром соперника. Венсан Абубакар открыл счет ударом с пенальти, а Жордж Н'Куду уже за 4 минуты удвоил преимущество. Домагой Вида и тот же Абубакар довели дело до разгрома.

Больше эффективным вышел забитый мяч экс-динамовец Вида. Хорват элегантно переправив мяч в ворота пяткой в ​​прыжке. Удачно сыграв при стандартном положении.

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Домагой Вида уже 3 год играет в Турции. До этого защитник 5 сезонов защищал цвета "Динамо". "Бешикташ" набрал 22 очка и поднялся на 4 место в турнирной таблице.

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