Три золотых медали - как прошел день для сборной Украины на Параолимпиаде

Максим Крипак выиграл два "золота" на Паралимпиаде. Фото: https: Gettyimages.com

31 августа сборная Украины завоевала 12 медалей на Параолимпиаде в Токио.

Оксана Ботурчук стала серебряной медалисткой в ​​беге на 400 м.

Егор Дементьев выиграл серебряную медаль Паралимпиады на разделительной шоссейной велогонке.

Украинский пловец Максим Веракса занял второе место в заплыве на 100 м вольным стилем.

Василий Крайник выиграл бронзу Паралимпийских игр на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина за шестой день Паралимпийских игр в Токио завоевала 11 медалей и находится в пятерке лидеров

Украинец Андрей Трусов выиграл золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем, а Евгений Бородайко выиграл "бронзу".

Максим Крипак выиграл свою вторую золотую медаль - украинец с новым параолимпийским рекордом проплыл дистанцию ​​в 100 м баттерфляем.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко стала третьей в заплыве на 100 метров вольным стилем.

Также команда Украины выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафете по плаванию.

Украинец Максим Коваль стал чемпионом в толкании ядра, а Александр Яровой стал обладателем серебряной медали.

Последние медали дня выиграли Юлия Шуляр, которая завоевала "серебро" в забеге на 400 м, а также Наталья Кобзарь

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Всего спортсмены из 168 стран разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Медальный зачет на Паралимпиаде-2020 в Токио возглавляет Китай - 61 золота, 38 серебряных и 32 бронзовые медали. На втором месте находится Великобритания: 29 золотых, 23 серебряных и 28 бронзовых медалей. Третью позицию занимают россияне: 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые медали. Украина идет на 15-м месте. Имея в активе 67 медалей - 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых.