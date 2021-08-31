Украина за шестой день Паралимпийских игр в Токио завоевала 11 медалей и находится в пятерке лидеров

Завершился шестой день Паралимпиады: Украина в пятерке. Фото: Reuters

Украинские паралимпийцы завоевали одиннадцать призовых медалей в течение шестого соревновательного дня, из которых две золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Всего в активе сборной Украины – 54 медали, включая 12 золотых. Это — пятое место среди всех стран-участниц по общему медальному зачету, сообщает Sportarena.

Украину на этих Паралимпийских играх представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

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Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.