Три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

Эдуард Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года. Фото: УАФ

Сборная Украины потеряла еще 3 игроков накануне матча Лиги наций против Швейцарии.

Вратарь Дмитрий Ризнык, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко получили положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает УАФ.

В предыдущем матче против Германии Ризнык не попал в заявку сборной на игру, Соболь отыграл весь матч на позиции левого защитника, Макаренко вышел на замену во 2-м тайме.

Ранее положительные тесты на коронавирус были у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.

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17 ноября сборная Украины проведет матч Лиги наций против Швейцарии. Начало игры - в 21:45.