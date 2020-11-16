Три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус

Сборная Украины потеряла еще 3 игроков накануне матча Лиги наций против Швейцарии.
Вратарь Дмитрий Ризнык, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко получили положительные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает УАФ.
В предыдущем матче против Германии Ризнык не попал в заявку сборной на игру, Соболь отыграл весь матч на позиции левого защитника, Макаренко вышел на замену во 2-м тайме.
Ранее положительные тесты на коронавирус были у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.
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17 ноября сборная Украины проведет матч Лиги наций против Швейцарии. Начало игры - в 21:45.
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