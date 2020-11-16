Шевченко вызвал еще троих игроков молодежной сборной Украины

Александр Назаренко является одним из лидеров "Днепра-1". Фото: ФК "Днепр-1"

Игроки молодежной сборной Украины Александр Назаренко, Сергей Булеца и Георгий Судаков дозаявленные Андреем Шевченко в национальную сборную.

Футболисты будут готовиться к матчу Лиги наций против Швейцарии, сообщает УАФ.

Шевченко решил увеличить количество игроков в национальной команде после положительных тестов на коронавирус Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорова и Виктора Коваленко.

Судаков защищает цвета молодежной команды "Шахтера". Успел сыграть за первую команду "горняков". Булеца и Назаренко - игроков "Днепра -1". Первые двое - футболисты середины поля. А Назаренко играет на фланге полузащиты.

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17 ноября сборная Украины в гостях сыграет против сборной Швейцарии. Начало игры - в 21:45.