Тренер вратарей "Шахтера" рассказал об уроках языка от Ракицкого

Ярослав Ракицкий помогал помощнику Паулу Фонсеки учить русский язык

Антонио Феррейра, который тренирует вратарей "Шахтера", рассказал о способах преодоления языкового барьера в команде.

"Когда стал лучше понимать язык, начал чаще выходить из дома. Я встречал многих людей из Донецка. Они учили меня различных типовых высказываний.

Ярослав Ракицкий - очень большой патриот донецкого края. Он меня учил говорить "Донбасс порожняк не гонит" и "Спасибо в карман не положишь". Также мне показали типичную позу гопников вприсядку. Говорили, что, когда твой вратарь ошибется, можешь сказать ему: "Большая дырка".

Сейчас я чувствую себя здесь как дома. Скучаю по своей страной и семьей, но я счастлив в Украине ", - рассказал Феррейра в интервью "Tribuna".

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Напомним, сейчас Ракицкий в января 2019 года перешел из "Шахтера" в российский "Зенит".