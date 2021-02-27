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суббота, 27 февраля 2021 11:56

Тренер "Вест Хэма" рассказал о травме Ярмоленко

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Тренер &quot;Вест Хэма&quot; рассказал о травме Ярмоленко
Андрей Ярмоленко получил травму в середине февраля. Фото: Reuters

Вингер "Вест Хэма" украинец Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Об этом пресс-службе клуба сообщил главный тренер команды Дэвид Мойес.

Украинец повредил медиальную связку колена в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Игрок не поможет "молотобойцам" в поединке 26-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити".

Также в этой встрече наставник "Вест Хэма" не сможет рассчитывать на защитника Артура Масуаку. Участие еще одного крайнего оборонца Райана Фредерикса – пока под вопросом.

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Андрей Ярмоленко травмировался 12 февраля. Ранее он отказал клубам из Саудовской Аравии и США, чтобы поехать на Евро.

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