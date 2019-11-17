Тренер сборной Уругвая попал в Книгу рекордов Гиннеса

Оскар Табарес провел более 200 матчей во главе сборной Уругвая. Фото: рейтер

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес попал в Книгу рекордов Гиннеса. 72-летний специалист в июне 2019 провел 200-й матч во главе команды. Это абсолютный рекорд среди тренеров.

Несмотря на то, что 200-й матч Табарес провел еще летом, сертификат Книги рекордов Гиннеса он получил только 15 ноября. Это произошло в Венгрии, где команда сыграла товарищеский матч против местной сборной (уругвайцы победили 2: 1), информирует "24 канал"

Во время награждения Табарес также получил коллаж, где изображены все 154 футболисты, которые играли в сборной под руководством тренера.

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Табарес возглавляет сборную Уругвая с 27 сентября 1988 года по 25 июня 1990, а также с 21 мая 2006 года и до сих пор. В 2010 году его команда дошла по полуфиналу чемпионата мира, а в 2011-м выиграла Кубок Америки.