Тренер сборной Италии не поставил на игру основного защитника, поскольку забыл очки

Роберто Манчини впервые имеет проблемы со зрением. Фото EPA\UPG

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини сообщил, что по ошибке оставил в запасе защитника Джорджо Кьеллини.

"Когда мне показывали состав, на мне не было очков и мне просто сказали, что всё хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини — в другом. Я спросил Джорджио, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет сегодня, но сейчас нам придётся поменять планы. Не то чтобы мы выбрали вратаря, а не защитника, это не большая разница, но да, это была ошибка", — приводит слова Манчини Daily Mail.

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины в матче 1-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч прошёл на "Артемио Франки" во Флоренции (Италия) и завершился со счётом 1:1.

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Следующий матч сборных Италии и Боснии и Герцеговины на групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Италии и Боснии и Герцеговины по группе 1 лиги А являются национальные команды Польши и Нидерландов.