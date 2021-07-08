Тренер сборной Дании прокомментировал вылет из Евро

Каспер Хьюлманд возглавляет сборную Дании с 2020 года. Фото: Gettyimages

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд прокомментировал вылет своей команды с Евро.

В полуфинале датчане проиграли в овертайме Англии - 1:2.

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"Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но различные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.

Ребята исполнили удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.

Мы стояли бок о бок, бились до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: "Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова", - сказал Хьюлманд в комментарии сайту УЕФА.

Финал Евро-2020/21 пройдет в Лондоне 11 июля. Между собой сыграют Англия и Италия. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины на Евро смогла дойти до 1/4 финала, где проиграла Англии.