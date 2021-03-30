Тренер сборной Австрии остался недоволен работой Монзуль

Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: "УАФ

Тренер сборной Австрии Франко Фода высказал претензии к Екатерине Монзуль

Украинский арбитр работала на матче отбора Кубка мира между сборными Австрии и Фарерских островов. Хозяевам не понравилась работа судей во главе с Монзуль

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"В эпизоде ​​с нашим пропущенным голом был явный фол, который следовало заметить. Но команда оставалась спокойной, задавала темп и хорошо себя показала", - цитирует Фоду сайт Австрийского футбольного союза.

Матч завершился уверенной победой хозяев - 3:1.

Сборная Австрии будет соперником сборной Украины на Евро-2020/21. Екатерина Монзуль - первая женщина-арбитр в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитринь ФИФА, и первый арбитр, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины. Судила финал женской Лиги чемпионов 2013/14 "Тюресо" - "Вольфсбург" и финал женского Кубка мира 2015-го США - Япония. Межнародна федерация футбольной истории и статистики назвала Монзуль лучшей арбитром-женщиной 2015 года.