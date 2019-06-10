Тренер "Реала" поссорился с руководством клуба из-за двух игроков команды

Зидан и Перес не могут договориться на счет судьбы двух молодых игроков "Реала".

В лагере "Реала" не могут найти общее решение относительно будущего Жуниора Винисиуса и Браима Диаса.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан не рассчитывает на Жуниора Винсиуса в следующем сезоне и хочет отдать форварда в аренду. Вместе с тем президент мадридцев Флорентино Перес намерен оставить 18-летнего бразильца в команде, сообщает AS.

Полярно противоположная ситуация с хавбеком Браимом Диасом. Французский специалист видит испанца в своей команде, а вот Перес предлагает отдать 19-летнего таланта в аренду.

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В прошлом сезоне Ли Лиги Винисиус провел 5 поединков (4 гола). Диас сыграл в 9-ти матчах (гол и ассист).