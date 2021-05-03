Тренер Нидерландов начал изучать Украину на прошлой неделе

Франк Де Бур говорит, что его сборная уважает Украину. Фото: Reuters

Тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур рассказал, когда он начал готовиться к матчу с Украиной на Евро-2021.

"На прошлой неделе мы уже начали анализировать сборную Украины – стиль игры, сильные и слабые стороны. Конечно, впереди еще будут товарищеские матчи, но мы уже собрали достаточно много информации. Это очень хорошая команда с сильными и квалифицированными игроками. Отметил бы Малиновского, Зинченко, Ярмоленко". Слова Де Бура цитирует "Трибуна".

После последних матчей команды остались смешанные чувства. 1:1 с Казахстаном – это не очень хороший результат. Но 1:1 на выезде с Францией – это уже достижение. Еще раньше видел победу над Испанией – 1:0. Не стоит недооценивать Украину – сборная доказывает свою силу в больших матчах. Мы очень уважаем вашу команду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко назвал состав сборной Украины, который будет готовиться к Евро-2020/21

Евро стартует 11 июня в Риме. Сборная Украины сыграет против Нидерландов 13 июня в Амстердаме. На матче будут 12 тысяч зрителей.