Тренер московского "Динамо" поддержал Украину

Бывший игрок сборной Украины, а ныне ассистент тренера московского "Динамо" Андрей Воронин поддержал родную страну.

Экс-игрок "Ливерпуля", "Байера" в Instagram выставил фото с Государственным Флагом и Гербом Украины.

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Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.