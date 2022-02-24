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четверг, 24 февраля 2022 09:53

Тренер московского "Динамо" поддержал Украину

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Бывший игрок сборной Украины, а ныне ассистент тренера московского "Динамо" Андрей Воронин поддержал родную страну.

Экс-игрок "Ливерпуля", "Байера" в Instagram выставил фото с Государственным Флагом и Гербом Украины.

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Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

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