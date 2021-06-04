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пятница, 04 июня 2021 18:19

Тренер "Миная" хотел выгнать Милевского

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Тренер &quot;Миная&quot; хотел выгнать Милевского
Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Между бывшим тренером "Миная" Василием Кобином и нападающим клуба Артемом Милевским произошел конфликт.

Звездный нападающий не захотел выходить на замену. После чего Кобин настаивал, чтобы Милевский покинул клуб.

"Была такая ситуация. Мы проиграли тот матч со счетом 0:3. Это была 80-я минута. Я начал делать замены, вышли молодые ребята. И хотел выпустить Артема, чтобы он своим опытом помог молодым игрокам. Мне, конечно, не понравилась реакция. Если бы это было один на один, но на скамейке было. Артем сказал: "Васильевич, для чего я буду выходить? Игра уже проиграна". Мне это не понравилось. Я противник того, чтобы игроки так поступали.

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На следующий день мы обсудили это по телефону. Я хотел, чтобы он вышел и подсказал молодым игрокам, а он это воспринял как оскорбление, мол, игрок с таким именем не должен выходить на 80-й минуте. Мы все люди, у нас разные характеры.

Сразу после этого инцидента я настаивал, чтобы Артем покинул команду. Если человек не выходит на 10 минут, значит, он нам не поможет и в следующих матчах. Это неправильно. Но он остался в команде, мы нормально работали", - сказал Кобин в эфире программы "Бомбардир".

"Минай" занял последнее место в чемпионате Украины прошлого сезона и вылетел в первую лигу.

Артем Милевский присоединился к команде в начале 2021, но в девяти матчах так и не смог забить ни одного мяча. После завершения сезона Милевский покинул команду из Закарпатья.

Василий Кобин был отправлен в отставку в конце марта.

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04
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