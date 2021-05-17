Милевский покинет Украину - источник

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" 36-летний Артем Милевский покинет "Минай".

Форвард продолжит свою карьеру в зарубежном чемпионате, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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"Милевский и закарпатский "Минай". Общая история продолжалась недолго и Милевский покидает клуб. Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине", - сказано в сообщении.

По результатам сезона-2020/21 "Минай" занял последнее место в УПЛ и вылетел в первую лигу.

Артем Милевский присоединился к закарпатскому клубу в начале календарного года, сыграл 10 матчей в УПЛ, результативными действиями не отметился. Звездным временем нападающего были выступления за "Динамо" в сезонах 2008/10. Кроме Украины Милевский играл в чемпионате Турции, Венгрии, Беларуси, Румынии, Хорватии и России.