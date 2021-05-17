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понедельник, 17 мая 2021 11:18

Стало известно, какой клуб хочет пригласить Реброва

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Стало известно, какой клуб хочет пригласить Реброва
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Алматинский "Кайрат" заинтересован в услугах украинского тренера 46-летнего Сергея Реброва.

Президент казахского клуба Кайрат Боранбаев заявил, что ведет переговоры с наставником "Ференцвароша", сообщает Sports.ru.

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"Ребров - моя цель последние четыре года. Я с ним вышел на контакт, и жду решения только от него.

Все будет хорошо, даже в этом сезоне. Ребята и тренер переживают, настроены на результат. Я, как и все болельщики, пропускаю ситуацию с клубом через себя и уверен, что все будет хорошо", - сказал Боранбаев.

Сергей Ребров работает с "Ференцварошем" с лета 2018 года. До этого тренировал "Аль Ахли" и "Динамо".

В наставника остался еще один год контракта с чемпионом Венгрии. "Ференцварош" уже занялся поиском нового тренера.

СМИ сообщали, что Ребров может заменить Андрея Шевченко после Евро-2020/21 в сборной Украины.

"Кайрат" после 11 сыгранных матчей идет четвертым в чемпионате Казахстана, отставая от лидирующей "Астаны" на 12 очков.

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