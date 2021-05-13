Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский погулял на свадьбе вратаря "Миная" Андрея Поповича.

После завершения сезона одноклубник Милевского решил устроить свадьбу в Ужгороде.

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"Поповичи, мои поздравления! Успехов, любви и здоровья! Молодожены", - прокомментировал Артем фото с семейной парой.

Артем Милевский высасывает за "Минай" с начала 2021 года. В прошлом сезоне нападающий провел за команду 14 матчей во всех турнирах, где отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2022 года. По итогам сезона "Минай" вылетел в первую лигу.