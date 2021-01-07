Тренер "Лацио" одобрил кандидатуру Зинченко

Александр Зинченко перешел в "МС" в 2016 году. Фото: ФК "Манчестер Сити".

Итальянский "Лацио" сохраняет интерес к игроку сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Римлян устраивает Зинченко в игровом плане и по размеру зарплаты. Его кандидатуру одобрило руководство и главный тренер Симоне Индзаги, сообщает LaLazioSiamoNoi.

По информации источника, руководство клуба видит позицию левого защитника наиболее проблемной.

"Сити" готов отпустить игрока в аренду с правом выкупа за € 20 млн, однако переговоры еще не начались.

Transfermarkt оценивает украинском в € 20 млн, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Александр Зинченко выступает за "МС" с 2016-го года. Сезон 2016/17 провел в аренде в ПСВ.