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воскресенье, 09 января 2022 09:16

Тренер "Эвертона" прокомментировал игру Миколенко

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Тренер &quot;Эвертона&quot; прокомментировал игру Миколенко
Миколенко начал с победы. Фото: Reuters

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес оценил игру защитника Виталия Миколенко в его дебютном матче за "ирисок". С украинцем в составе "Эвертон" в овертайме со счётом 3:2 одолел "Халл" во встрече 1/32 финала Кубка Англии.

"Миколенко не тренировался 15 дней, а затем приехал и сыграл в Кубке Англии — безусловно, это позитивно. У него были небольшие судороги в конце матча, но было приятно видеть его менталитет, и я думаю, что он хорошо справился со своей первой игрой", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Эвертон" в гостях обыграл "Халл" со счётом 3:2.

Команды не выявили победителя в основное время встречи — 2:2. За "Эвертон" забили Демарай Грей и Андре Гомеш, в составе "Халла" отличились Тайлер Смит и Райан Лонгман. В дополнительное время решающий гол забил Эндрос Таунсенд.

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провёл на поле все 120 минут, отметившись жёлтой карточкой. Он перешел в "Эвертон" 1 января из киевского "Динамо".

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