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суббота, 17 апреля 2021 12:34

Тренер донецкого клуба просит прощения у Гвардиолы

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Тренер донецкого клуба просит прощения у Гвардиолы
Яя Туре помогает Юрию Калитвинцеву в "Олимпике". Фото: "Олимпик"

Экс-полузащитник "Манчестер Сити", а ныне тренер донецкого "Олимпика" Яя Туре рассказал о попытках наладить взаимоотношения с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой. Ранее он обвинял Гвардиолу в предвзятом отношении к темнокожим игрокам.

"Когда происходит что-то не так и вы делаете ошибку, или люди используют ваше имя или вас для неправильных действий, то вы должны исправить это. Моё поведение в отношении Гвардиолы было неправильным. Я хочу извиниться за то, что случилось, я хочу извиниться за то, что сделал что-то не так.

Решил, что попробую поговорить с некоторыми важными людьми в "Ман Сити", чтобы извиниться и сказать, что вёл себя непристойно по отношению к клубу. Я написал в клуб письмо. С тех пор очень и очень долго жду ответа, но до сих пор его не получил. И, конечно, если Пеп так считает нужным, то я ничего не могу сделать. Я на связи с некоторыми людьми в "Сити", но не с главными людьми в клубе, это сейчас невозможно", — приводит слова Туре The Athletic.

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Последним клубом Яя Туре был китайский "Циндао Хайню", с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из "Олимпиакоса" в декабре 2018 года. В ходе карьеры ивуарийский хавбек также защищал цвета "АСЕК Мимозас", "Беверена", донецкого "Металлурга", "Монако", "Барселоны" и "Манчестер Сити". В составе национальной команды Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

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