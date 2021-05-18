Тренер "Челси" требует подписания Малиновского

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Финалист Лиги чемпионов лондонский "Челси" заинтересован в трансфере лидера "Аталанты" и сборной Украины 28-летнего Руслана Малиновского.

В переходе украинца лично заинтересован наставник английского клуба Томас Тухель, сообщает The Sun.

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Малиновский в последние пару месяцев набрал феноменальную игровую форму. Немецкий специалист включил его под первым номером в список игроков, которых хочет видеть в "Челси".

Кроме "Челси" планы на Руслана имеет "Интер" и "Пари Сен-Жермен". Боссы "Аталанты" попытаются удержать украинского хавбека в команде, предложив ему существенное увеличение заработной платы.

Контракт Руслана Малиновского с "Аталанты" рассчитан до лета 2023 года. Футболист выступает за команду с 2019 года. В нынешнем сезоне украинец принял участие в 41 поединке, записав на свой счет девять забитых мячей и 12 результативных передач. Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту. "Челси" сыграет против "МС"