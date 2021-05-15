В "Аталанте" большая конкуренция – Малиновский рассказал об адаптации Коваленко

Виктор Коваленко пока пребывает в тени Руслана Малиновского. Фото: "Аталанта"

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, как проходит адаптация Виктора Коваленко в итальянском клубе. Пока новобранец "Аталанты" сыграл 4 минуты за 4 месяца пребывания в команде.

"Адаптация проходит отлично. Конечно, ему тяжело, но за это время он уже приобрел многое. Ему нужно терпение, много работать и ждать своего шанса. Здесь обойма большая, конкурентноспособный коллектив. Как говорит Мистер, замены – наша сила. Пять человек могут выйти на поле и поменять игру, делать разницу в игре.

Витя пришел из Украины сразу в европейский чемпионат, ему тяжело. В Бельгии я тоже приехал в новую страну, не знал языка, понимания тренировочного процесса. Это все придет со временем, эти моменты нужно подтянуть, все от него зависит", - сказал Малиновский.

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25-летний Виктор Коваленко является кандидатом в сборную Украины. Он пришел в "Аталанту" из "Шахтера", где был основным игроком. За 30 матчей в сборной Украині он не забил ни одного мяча.