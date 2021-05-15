Малиновский забил гол и отдал пас в матче с "Дженоа"

Руслан Малиновский поучаствовал в трех голевых атаках. Фото: Reuters

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом и и результативным пасом в матче 37-го тура Серии А против "Дженоа".

Хавбек на 9-й минуте ассистировал Дувану Сапате, который открыл счет в матче.

Теперь на счету 28-летнего украинца 12 результативных передач в сезоне итальянского чемпионата. Он вырвался в единоличные лидеры по этому показателю, обогнав Ромелу Лукаку, у которого 11 ассистов.

На 26-й минуте Малиновский записал на свой счет и гол. Арбитры, правда, хотели отобрать этот мяч, считая, что Сапата, который отдавал пас, выпустил мяч за лицевую линию, но видеоповтор доказал обратное.

Полузащитник "Аталанты" взял непосредственное участие и в третье голевой атаке, отдав пас на Ханса Хатебура, а тот сбросил его под удар Робину Госенсу. Идет второй тайм, счет в матче – 3:0 в пользу бергамасков.

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В целом на счету Руслана 8 голов (1 с пенальти) и 12 ассистов в 35 матчах чемпионата Италии. Украинец отметился результативным действием в 10-м матче Серии А подряд. 19 мая "Аталанта" сыграет в финале Кубка Италии с "Ювентусом".