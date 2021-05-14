Тренер "Баварии" хотел тренировать "Шахтер"

Ханс-Дитер Флик имеет опыт работы в сборной Германии. Фото: REUTERS

Донецкий "Шахтер" вел переговоры с тренером мюнхенской "Баварии" Ханси Фликом.

Немецкий специалист был заинтересован работать в Украине, но не смог отказаться возглавить национальную команду, рассказал журналист Александр Денисов в эфире "Денисов Time".

"Когда говорил, что у "Шахтер" есть интерес к двум тренерам из Серии А, имел в виду Паулу Фонсеку. Его донецкий клуб рассматривал в теории.

Был и один реальный вариант, по которому велись переговоры. Более того, стороны даже достигли соглашения. Правда, было это еще весной. Понятно, что клуб не предложил новый контракт Луишу Каштру и настраивался, что кто-то придет новый.

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На кого клуб вышел - Ганс-Дитер Флик, главный тренер "Баварии". Переговоры состоялись, потому что Флик заявил, что покинет "Баварию" по окончании сезона. Переговоры были, Флик подтвердил, что готов возглавить "Шахтер".

Правда, потом появилась информация, что есть прямой интерес, чтобы Флик стал главным тренером сборной Германии. Здесь уже Флик по-джентельменски сказал, что от такого предложения не отказываются. Но Флик давал принципиальное согласие возглавить "Шахтер" - такая информация была", - сказал Денисов.

Флик с "Баварией" дважды выиграл Бундеслигу, по разу Лигу чемпионов, клубный Кубок мира, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА. Наставник покинет команду в конце сезона из-за конфликта со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. По сообщению СМИ, новым тренером донецкой команды будет итальянец Роберто Де Зрерби.