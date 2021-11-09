Требуют заоблачные деньги. У "Динамо" срывается громкий трансфер

Себастьян Вилья является одним из лидеров "Бока Хуниорс". Фото: Instagram Себастьяна Вильи

Полузащитник сборной Колумбии и аргентинского "Бока Хуниорс" 25-летний Себастьян Вилья не перейдет в киевское "Динамо".

Стороны не могут договориться о финансовых деталях перехода, сообщает "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему назначение Шевченко выгодно "Динамо"

"Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы настаивали озвучить сумму возможного трансфера, а руководство "Боки" назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной. Если одна из сторон не изменит собственную позицию, будет сложно достичь взаимопонимания", - сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

В текущем сезоне Вилья провел 21 матч и отличился семью голами. Игрок оценивается в €5.5 млн.

"Динамо" потеряло лидерство в УПЛ. В последнем матче команда Луческу проиграла "Ворскле". В следующем туре киевляне сыграют против "Черноморца" в гостях.