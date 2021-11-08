Почему назначение Шевченко выгодно "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 1953
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 621
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4878
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2664
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3087
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10287
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1683
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5823
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 567
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4095
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
В Польше забили эпичный автогол
В Польше забили эпичный автогол
Я стал жертвой желания Месси — Ибрагимович забил 400 голов
Я стал жертвой желания Месси — Ибрагимович забил 400 голов
Мудрик забил, а Дентиньо попрощался. "Шахтер" обыграл "Колос"
Мудрик забил, а Дентиньо попрощался. "Шахтер" обыграл "Колос"
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8874
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 909
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1125
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6975
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4185
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 216
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
понедельник, 08 ноября 2021 21:00

Почему назначение Шевченко выгодно "Динамо"

  Комментировать
Почему назначение Шевченко выгодно &quot;Динамо&quot;
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". Украинский тренер подписал контракт с итальянским клубом на два с половиной года.

Сейчас "Дженоа" занимает 17-е место в Серии А и рискует вылететь следующего сезона в низший дивизион.Состав команды очень слаб. Только один игрок оценивается более €10 млн, в команде много травмированных. Без усиления зимой не обойтись.

Если новые владельцы команды из Генуи предложили Шевченко контракт почти на три года, значит, они ему доверят и предоставляют возможность формировать команду под себя.

Шевченко лучше знает игроков сборной Украины. Он работал из национальной сборной в последние пять лет. Потому не исключено, что будет искать усиление среди своих бывших подопечных.

Роман Яремчук летом уже перешел в "Бенфику". Несмотря на наличие новых богатых американских владельцев, вряд ли Александр Зинченко или Руслан Малиновский будут готовы перейти в "Дженоа", даже если клуб предложит им хорошие личные контракты и договорится с "Ман Сити" и "Аталантой". Уровень амбиции игроков пока выше.

В "Шахтере" не так много сборников. Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Марлос уже возрастные. Молодые игроки донецкой команды еще о себе не заявили, как следует, чтобы куда-то переходить.

Зинченко и Малиновский не готовы к переходу в "Дженоа"

И здесь на первый план выходит "Динамо", которое в последний год стало базовой командой сборной Украины. Виталий Миколенко и Виктор Цыганков откровенно пересидели в Киеве и требуют новых вызовов. Пока большого интереса от европейских команд к этим игрокам нет. Новые владельцы "Дженоа" смогут удовлетворить финансовые требования Игоря Суркиса, если в этом будет заинтересован тренер. Не лишним для новой команды Шевченко был еще качественный вратарь. Поэтому может быть интересен Георгий Бущан.

Илья Забарный и Николай Шапаренко? Вряд ли эти игроки сейчас значат для игры "Динамо" очень много и Мирчи Луческу их пока не отпустит. Они еще могут прогрессировать в Украине, в отличие от Миколенко и Цыганкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Остался без ключевого ассистента. Стало известно, кто будет помогать Шевченко в "Дженоа"

Утраты лидеров не станут большой проблемой для Мирчи Луческу. В "Днепре-1" себя показывает в аренде левый защитник Владислав Дубинчак. На позиции вратаря есть опытный Денис Бойко и талантливый Руслан Нещерет. Деньги Цыганкова и Миколенко клуба позволяют провести трансферную кампанию по усилению команды иностранцами и выйти на более высокий уровень.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера 2016 года. Сначала был ассистентом головногого тренера сборной Украины, затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.

В следующем матче Серии А 21 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы". Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему назначение Шевченко выгодно "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 16947
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 12735
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 10000
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7011
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 6391
Спорт
Мы с Малиновским перевернули страницу – Петраков
Мы с Малиновским перевернули страницу – Петраков Просмотров: 351
Турки не настаивают на техническом поражении россиян
Турки не настаивают на техническом поражении россиян Просмотров: 792
Шапаренко ничего не будет за расизм на поле
Шапаренко ничего не будет за расизм на поле Просмотров: 666
На завтра в Генуе назначена презентация Шевченко
На завтра в Генуе назначена презентация Шевченко Просмотров: 135
Маркевич прокомментировал назначение Шевченко тренером "Дженоа"
Маркевич прокомментировал назначение Шевченко тренером "Дженоа" Просмотров: 1386
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Голосов: 385
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть