Почему назначение Шевченко выгодно "Динамо"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". Украинский тренер подписал контракт с итальянским клубом на два с половиной года.

Сейчас "Дженоа" занимает 17-е место в Серии А и рискует вылететь следующего сезона в низший дивизион.Состав команды очень слаб. Только один игрок оценивается более €10 млн, в команде много травмированных. Без усиления зимой не обойтись.

Если новые владельцы команды из Генуи предложили Шевченко контракт почти на три года, значит, они ему доверят и предоставляют возможность формировать команду под себя.

Шевченко лучше знает игроков сборной Украины. Он работал из национальной сборной в последние пять лет. Потому не исключено, что будет искать усиление среди своих бывших подопечных.

Роман Яремчук летом уже перешел в "Бенфику". Несмотря на наличие новых богатых американских владельцев, вряд ли Александр Зинченко или Руслан Малиновский будут готовы перейти в "Дженоа", даже если клуб предложит им хорошие личные контракты и договорится с "Ман Сити" и "Аталантой". Уровень амбиции игроков пока выше.

В "Шахтере" не так много сборников. Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и Марлос уже возрастные. Молодые игроки донецкой команды еще о себе не заявили, как следует, чтобы куда-то переходить.

Зинченко и Малиновский не готовы к переходу в "Дженоа"

И здесь на первый план выходит "Динамо", которое в последний год стало базовой командой сборной Украины. Виталий Миколенко и Виктор Цыганков откровенно пересидели в Киеве и требуют новых вызовов. Пока большого интереса от европейских команд к этим игрокам нет. Новые владельцы "Дженоа" смогут удовлетворить финансовые требования Игоря Суркиса, если в этом будет заинтересован тренер. Не лишним для новой команды Шевченко был еще качественный вратарь. Поэтому может быть интересен Георгий Бущан.

Илья Забарный и Николай Шапаренко? Вряд ли эти игроки сейчас значат для игры "Динамо" очень много и Мирчи Луческу их пока не отпустит. Они еще могут прогрессировать в Украине, в отличие от Миколенко и Цыганкова.

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Утраты лидеров не станут большой проблемой для Мирчи Луческу. В "Днепре-1" себя показывает в аренде левый защитник Владислав Дубинчак. На позиции вратаря есть опытный Денис Бойко и талантливый Руслан Нещерет. Деньги Цыганкова и Миколенко клуба позволяют провести трансферную кампанию по усилению команды иностранцами и выйти на более высокий уровень.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера 2016 года. Сначала был ассистентом головногого тренера сборной Украины, затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала. В следующем матче Серии А 21 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы". Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.