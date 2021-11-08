Второй брак дал трещину. Легендарный динамовец развелся с женой

Олег Гусев второй раз стал холостяком. Фото:Instagram.com/masha_mash20

Легендарный игрок киевского "Динамо" и сборной Украины 38-летний Олег Гусев развелся с женой Ольгой.

Печерский районный суд Киева рассмотрел дело без присутствия участников процесса. Решение должно появиться в Едином государственном реестре через несколько дней, сообщает ТСН.

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Пара была вместе восемь лет. У Олега и Марии есть общая дочь Александра.

Это второй брак для Гусева. От первого брака у него есть сын Алексей. Он пошел по стопам отца и выступает за молодежную команду "Динамо" и юношескую сборную Украины.

Олег Гусев с 2020 года работает в тренерском штабе Мирчи Луческу помощником. До этого работал в молодежной команде "Динамо". В качестве игрока выступал за "Динамо" с 2003-го по 2018 год. За это время пять раз выиграл чемпионат и Кубок Украины. В составе сборной Украины провел 98 матчей. Участвовал в Евро-2012 и Кубке мира-2006.