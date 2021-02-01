Трансфер Тайсона в "Челси" сорвался

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер донецкого "Шахтера" 33-летний Тайсон был близок к переходу в "Челси".

Во времена выступлений за "Металлист" бразилец имел предложение от "Челси", но переход не состоялся из-за бюрократических норм, рассказал Мирон Маркевич в комментарии "Профутбол Digital".

"Тайсон должен был ехать в "Челси". Его уже хотели покупать, но у него не было матчей за сборную. А в Англии, по-моему, надо, чтобы было 5 матчей за сборную. Поэтому не получилось", - сказал Маркевич.

В чемпионате Англии существует правило, что игрок может получить право на работу, если он сыграл определенное количество игр за свою сборную.

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Тайсон выступал за "Металлист" в 2010-2013 годах, после чего перешел в "Шахтер" за $20 млн.