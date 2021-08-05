Трагически погиб 18-летний сын экс-звезды сборной Германии и "Баварии"

 
Ексклюзивы
1/5
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 36
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 126
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 1107
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 333
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 261
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 324
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1476
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 1080
На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов
На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов
Просмотров: 198
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
"Динамо" упустило победу над "Фенербахче"
Игрок "Зари" забил два мяча за 96 секунд
Игрок "Зари" забил два мяча за 96 секунд
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Как выглядит новый автобус "Динамо"
Почему "Шахтер" победил "Генк"
Почему "Шахтер" победил "Генк"
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 702
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 297
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1809
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 63
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
четверг, 05 августа 2021 20:14

Трагически погиб 18-летний сын экс-звезды сборной Германии и "Баварии"

  Комментировать
Трагически погиб 18-летний сын экс-звезды сборной Германии и &quot;Баварии&quot;
Михаэль Баллак известный своими выступлениями за "Баварию". Фото: Instagram.com/michaelballackofficial

Бывший игрок сборной Германии и "Баварии" 44-летний Михаэль Баллак потерял сына.

18-летний Эмилио Баллак погиб на отдыхе, сообщает Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-наставник сборной Германии хочет тренировать Украину

Средний сын футболиста лишился жизни в аварии квадроциклов прошлой ночью.

Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего звездному футболисту.

Баллак был в гражданском браке с Симоной Ламбо. Пара рассталась в 2017 году. В них осталось двое сыновей.

Михаэль Баллак в ходе своей карьеры защищал цвета "Хемницер", "Кайзерслаутерн", "Байера", "Баварии" и "Челси". Четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоевывала Кубок страны и один раз - Кубок немецкой лиги. В Англии бывший хавбек один раз стал чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок лиги. Также немец дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В сборную Германии Михаэль вызывался с 1999 по 2010 год. Есть серебряным и бронзовым призером Кубка мира и серебряным призером чемпионата Европы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трагически погиб 18-летний сын экс-звезды сборной Германии и "Баварии"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Власть установила лимиты на смертные приговоры

28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

Нашли мертвой легендарную киноактрису

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 6 Просмотров: 37749
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 8785
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 5193
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 4662
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 1 Просмотров: 3438
Спорт
Месси отказался подписывать новый контракт с "Барселоной"
Месси отказался подписывать новый контракт с "Барселоной" Просмотров: 18
"Динамо" - фаворит чемпионата Украины" - Де Дзерби
"Динамо" - фаворит чемпионата Украины" - Де Дзерби Просмотров: 54
Стало известно, как Ребров может покинуть "Аль-Айн" ради сборной Украины
Стало известно, как Ребров может покинуть "Аль-Айн" ради сборной Украины Просмотров: 243
"Динамо" отпустило полузащитника в хорватский клуб
"Динамо" отпустило полузащитника в хорватский клуб Просмотров: 234
Организаторы Олимпиады принесли извинения за "российских" украинок
Организаторы Олимпиады принесли извинения за "российских" украинок Просмотров: 675
Больше всего комментируют
6
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
2
Не забудем, не простим: в Киеве проходит акция памяти Шишова
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
1
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
Голосов: 385
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть