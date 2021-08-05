Трагически погиб 18-летний сын экс-звезды сборной Германии и "Баварии"

Бывший игрок сборной Германии и "Баварии" 44-летний Михаэль Баллак потерял сына.

18-летний Эмилио Баллак погиб на отдыхе, сообщает Mirror.

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Средний сын футболиста лишился жизни в аварии квадроциклов прошлой ночью.

Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего звездному футболисту.

Баллак был в гражданском браке с Симоной Ламбо. Пара рассталась в 2017 году. В них осталось двое сыновей.

Михаэль Баллак в ходе своей карьеры защищал цвета "Хемницер", "Кайзерслаутерн", "Байера", "Баварии" и "Челси". Четыре раза становился чемпионом Германии, трижды завоевывала Кубок страны и один раз - Кубок немецкой лиги. В Англии бывший хавбек один раз стал чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок лиги. Также немец дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В сборную Германии Михаэль вызывался с 1999 по 2010 год. Есть серебряным и бронзовым призером Кубка мира и серебряным призером чемпионата Европы.